Decyzje Trumpa. Polonia pełna obaw. "Czerwona teczka"

Rozmówca dodaje, że "warto to zrobić również, aby upoważnić kogoś do podjęcia pieniędzy z banku czy pozamykania spraw".

Polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych wprowadzają dodatkowe dyżury konsularne , które będą odbywać się także poza budynkami konsulatów. To działanie ma na celu ułatwienie Polakom mieszkającym za granicą uzyskanie nowych paszportów . Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował o tym we wtorek.

W odpowiedzi na te działania ambasada RP w Waszyngtonie wydała komunikat zachęcający Polaków do powrotu do ojczyzny . Wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys podkreśliła, że Polska oferuje atrakcyjne warunki życia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych konsekwentnie zachęca Polaków do powrotu do kraju, podkreślając dynamiczny rozwój gospodarczy i atrakcyjne warunki życia w Polsce. MSZ przypomina, że każdy obywatel ma prawo do posiadania polskiego paszportu i powrotu do kraju.