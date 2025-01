Biały Dom: służby rozpoczęły działania przeciwko nielegalnym imigrantom

Homan w rozmowie z CNN odniósł się do planowanych działań przeciwko nielegalnym imigrantom, podkreślając, że wolałby używać określenia "ukierunkowane operacje" zamiast "naloty". Wyjaśnił, że funkcjonariusze Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) wrócili do wykonywania swoich obowiązków, co przez ostatnie cztery lata było utrudnione.