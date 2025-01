Tym żyją Polacy w USA. Wielka łapanka zacznie się w Chicago

Według doniesień gazety "Wall Street Journal", już dzień po inauguracji Trumpa służba U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) wyśle od 100 do 200 funkcjonariuszy na akcję do Chicago. W pierwszej kolejności na celowniku służb mają znaleźć się tzw. "nieudokumentowani imigranci" z kryminalną przeszłością. Zapowiedzi Donalda Trumpa o odesłaniu milionów migrantów wzbudziły niepokój wśród Polaków o nadal nieuregulowanym statusie pobytu w Stanach Zjednoczonych.