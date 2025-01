Szykują się na ruch Trumpa. "Będziemy bronić Meksykanów"

Prezydent Meksyku przypomniała, że w Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 30 mln Meksykanów, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju tamtejszej gospodarki. W 2024 r. meksykańscy imigranci przesłali do swoich rodzin w Meksyku 65 mld dolarów, co stanowiło 20 proc. ich dochodów. Oznacza to, że 80 proc. dochodów pozostało w USA.