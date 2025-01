Co z Polakami w USA? Ekspert wskazuje na popełniany błąd

Zastrzegł, że nie chce spekulować na temat decyzji nowej administracji USA. - Na razie to deklaracje; poruszamy się zatem we mgle - podkreślił polski konsul generalny w Nowym Jorku. - Będziemy to oceniać w ślad za konkretami i odpowiednio reagować. Mogę zapewnić, że jeśli byłaby taka potrzeba, będziemy rzecz jasna pomagać rodakom. Polska jest krajem, który się znakomicie rozwija, o wyjątkowym wzroście gospodarczym, więc w tym sensie powrót do kraju może być opcją dla osób, które to rozważają – zaznaczył Sakowicz.