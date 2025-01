Donald Trump grozi deportacjami. Jest komunikat polskiej ambasady

Polska ambasada w Waszyngtonie zareagowała na te zapowiedzi. "Konsekwentnie zachęcamy Polaków mieszkających za granicą do powrotów do kraju i wsparcia Polski swoimi kompetencjami. Przypominamy, że każdemu, kto nie zrzekł się obywatelstwa, przysługuje prawo do posiadania polskiego paszportu, a tym samym prawo do powrotu z emigracji i swobodnego osiedlenia się w Polsce" - czytamy w komunikacie.