Najbrutalniejsi przestępcy z USA trafią w jedno miejsce

Kraj będzie nadal przyjmować deportowanych Salwadorczyków, którzy nielegalnie wjechali do USA. - Przyjmie po deportacji każdego nielegalnego cudzoziemca w Stanach Zjednoczonych, który jest przestępcą z dowolnej narodowości, czy to członków MS-13, czy Tren de Aragua, i umieści ich w swoich więzieniach - powiedział Rubio, nawiązując do dwóch gangów, do których należą obywatele Salwadoru i Wenezueli.