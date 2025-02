Zełenski: jestem gotów usiąść naprzeciwko Putina

- Jeśli to jedyny sposób, by zapewnić pokój obywatelom Ukrainy i nie stracić przy tym ludzi, bez wątpienia pójdziemy na takie spotkanie z tymi czterema uczestnikami. Nie będę dla niego (Putina – przyp. red.) uprzejmy, uważam go za wroga i, szczerze mówiąc, myślę, że on również uważa mnie za wroga - powiedział Zełenski.