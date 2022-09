Wiadomo po co Rosji pseudoreferenda w Ukrainie. Powiedzieli wszystko w telewizji

Rosja dąży do przeprowadzenia na okupowanych w Ukrainie terenach pseudoreferendów, które miałyby być pretekstem do przyłączenia ich do Rosji. Do tego pomysłu w rosyjskiej telewizji odniosła się jedna z czołowych propagandystek Kremla. Olga Skabiejewa powiedziała, że po aneksji nowych ziem, atak na nie ze strony Ukrainy będzie postrzegany "jak atak na Rosję". Ma to odstraszyć Zachód przed dalszym wspieraniem Kijowa.