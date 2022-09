Rosjanie przerażeni tym, co zrobili Ukraińcy. "Panika na Kremlu"

Imponujące sukcesy ukraińskiej ofensywy zmusiły rosyjskie władze do zmiany planów. Zamiast aneksji okupowanych terenów, wojska Putina są zmuszone do ucieczki. W ocenie analityków z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), taki obrót spraw doprowadził do "paniki wśród rosyjskich stronników i niektórych osób decyzyjnych na Kremlu".