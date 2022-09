Ruszyły pseudoreferenda. "Będą wywózki w głąb Rosji i okrutne czystki"

Głosowanie rozpoczęto o godzinie 8. W sieci pojawiły się zdjęcia kart do głosowania, które zostały przygotowane przez Rosjan. Mieszkańcy Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej zostali zapytani: "Czy chcesz dołączyć do Rosji?". Z kolei na okupowanych terytoriach obwodów zaporoskiego i chersońskiego pytanie brzmi: "Czy popierasz opuszczenie Ukrainy, utworzenie niepodległego państwa i przyłączenie się do Federacji Rosyjskiej?".