"Wykreował alternatywną rzeczywistość". Żąda przeprosin od Nawrockiego

- Nigdzie tej osoby nie można było znaleźć, dlatego zaczęłam określać Batyra jako autora widmo. Natomiast pewne wskazówki, doprowadzały do bliskiego grona Nawrockiego - mówi. - 9 stycznia 2022 r. napisałam do Karola Nawrockiego wiadomość messengerze i poprosiłam go o podanie mi jakiegoś adresu lub numeru telefonu do Tadeusza Batyra, ale do dziś dnia nie otrzymałam odpowiedzi. Teraz jasnym się stało, dlaczego mi nie odpowiedział - opowiada.