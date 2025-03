Nawrocki autorem tej książki? Dudek: napisana marną polszczyzną

Turcja liczy na Polskę? "Sytuacja geopolityczna się zmienia"

Marna polszczyzna i trup z szafy

Kontrowersje wokół książki

Dudek skrytykował również Biedronia za jego entuzjastyczną recenzję książki, pytając, dlaczego Nawrocki nie przyznał się do autorstwa, skoro jest to "wielka książka". Sam Nawrocki nie potwierdził jeszcze, że to on kryje się pod pseudonimem Batyra.