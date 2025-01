Dudek ujawnia, o kim mówił Nawrocki. "Postanowiono go zwolnić"

Posłuchaj prof. Dudka o Nawrockim (od początku do ok. 22 min wywiadu)

- Ja to mówiłem po to, żeby przestrzec ludzi przed głosowaniem na człowieka, który ma na przykład problem ze zrozumieniem takich elementarnych kwestii, jak sprawa wolności akademickiej, wolności badań naukowych - wyjaśnił Antoni Dudek.

Wskazał, że w polskim świecie akademickim, co do zasady pracownicy mają całkowitą swobodę publikowania, gdzie chcą. - Co do zasady nie jest tak, że tak jak chłop pańszczyźniany jest przypisany do dziedzica, tak pracownik naukowy jest przypisany do rektora czy dyrektora instytutu - powiedział Dudek.