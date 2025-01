Prof. Dudek o Karolu Nawrockim. "To niezwykle niebezpieczny człowiek"

- Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej - ocenił politolog prof. Antoni Dudek. Stwierdził, że jeśli wygra on w wyborach prezydenckich, to "PiS wróci do władzy". - Pytanie, czy dopiero w 2027 roku, czy już wcześniej - stwierdził prof. Dudek.