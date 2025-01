Nawrocki odpowiada Dudkowi. "Miło mnie zaskoczył"

- Jeśli chodzi o to dlaczego profesor Dudek zdecydował się poruszyć ten temat w tym momencie, to mogę wyjaśnić. Doktorant pana profesora Dudka, który był źle oceniany przez swoich przełożonych, który przygotował za środki IPN swoją książkę, wydał tę książkę za namową prof. Dudka w innej instytucji. To trochę tak jakby pan latał z mikrofonem TVN24, a swoje materiały publikował w Polsacie - mówił dziennikarzowi.

- To bardzo źle ocenił bezpośredni przełożony tego doktoranta. Profesor Dudek do mnie zadzwonił i poprosił bym rozważył karę dla tego pracownika. Ja rozważyłem i poprosiłem o to, by jednak został ten pracownik w IPN. Bezpośredni przełożony chciał go ukarać w inny sposób, zostawiając go w IPN. Natomiast on się na to nie zgodził i pan profesor Dudek postanowił podzielić się w taki ukryty sposób swoimi przemyśleniami na temat mojej osoby - mówił.