Kontrowersje wokół Karola Nawrockiego: głos historyków

Prof. Antoni Dudek w rozmowie z "Kulturą Liberalną" wyraził swoje obawy dotyczące Karola Nawrockiego. - To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od 30 ponad lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością - powiedział Dudek.