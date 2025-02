Sąd potwierdza zasadność zatrzymania prezydenta Wrocławia

Sąd zdecydował o obniżeniu poręczenia majątkowego z 200 tys. zł do 100 tys. zł. Jak poinformował naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla, sąd utrzymał w mocy pozostałe środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Prezydent Sutryk, po przesłuchaniu, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Oświadczył, że nie wręczył żadnej łapówki. Śledztwo obejmuje blisko 60 osób, w tym byłego rektora Collegium Humanum Pawła C. oraz byłego europosła Ryszarda C.