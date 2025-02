"Poważna zbrodnia". Prezydent Syrii krytykuje plan Trumpa

W rozmowie w ramach podkastu "The Rest Is Politics" zaznaczył, że wiele krajów próbowało to zrobić i wszystkie poniosły porażkę. Dodał również, że gdyby Trump rzeczywiście chciał wysiedlić Palestyńczyków, byłoby to "niemądre i niewłaściwe - zarówno moralnie, jak i politycznie".