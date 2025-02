Hamas odpowiada Trumpowi. "Język gróźb nie ma żadnej wartości"

"Donald Trump musi pamiętać, że istnieje porozumienie, które musi być przestrzegane przez obie strony, i że jest to jedyny sposób na sprowadzenie z powrotem (zakładników). Język gróźb nie ma żadnej wartości i tylko komplikuje sprawy " – oświadczył Zuhri.

Wypowiedź ta była reakcją na wcześniejsze ostrzeżenie Donalda Trumpa skierowane do palestyńskiego ugrupowania, że "rozpęta się piekło", jeśli zakładnicy nie zostaną uwolnieni zgodnie z planem zawieszenia broni. Hamas ogłosił wcześniej, że odroczył uwolnienie zakładników, oskarżając Izrael o naruszenie zawieszenia broni.

- Jeżeli wszyscy zakładnicy nie zostaną zwolnieni w południe w sobotę: to powiedziałbym: "Anulujmy to (zawieszenie broni) i niech rozpęta się piekło " - powiedział Trump dziennikarzom. Podkreślił, że chodzi o uwolnienie wszystkich zakładników, a nie tylko małych grup.

Gdy dziennikarze naciskali na prezydenta, by wyjaśnił, co ma na myśli mówiąc o "rozpętaniu się piekła", odparł: - Dowiecie się. I oni się dowiedzą. Hamas dowie się, co mam na myśli.