Szokujące słowa Trumpa. Chce kupić kraj

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że jest zdecydowany kupić i posiadać Strefę Gazy, ale mógłby przekazać części tego terenu innym państwom Bliskiego Wschodu, aby wspomóc ich odbudowę - przekazał Reuters. Trump miał to powiedzieć podczas rozmowy z reporterami na pokładzie samolotu.

W lutym 2025 roku prezydent USA, Donald Trump, ogłosił kontrowersyjny plan dotyczący Strefy Gazy. Propozycja zakłada przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad tym terytorium po zakończeniu trwającego konfliktu, z zamiarem przekształcenia go w "riwierę Bliskiego Wschodu". Plan obejmuje przesiedlenie około 2,3 miliona palestyńskich mieszkańców Gazy do sąsiednich krajów arabskich, takich jak Egipt i Jordania, oraz odbudowę i rozwój gospodarczy regionu pod nadzorem USA.

Trump argumentuje, że obecna sytuacja w Gazie jest nie do utrzymania, opisując ją jako "wielki stos gruzów" i sugerując, że Palestyńczycy byliby "zachwyceni", mogąc przenieść się do "ładnego miejsca z ładnymi granicami". Jego wizja zakłada stworzenie w Gazie luksusowego kurortu, który zapewniłby "nieograniczoną liczbę miejsc pracy" i przyczynił się do stabilizacji regionu.