ONZ potępia propozycję Trumpa. "Bezwzględnie zakazane"

Volker Tuerk zaznaczył, że prawo do samostanowienia jest kluczową zasadą prawa międzynarodowego, którą powinny respektować wszystkie państwa. W swoim komunikacie przypomniał, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości również podkreślał znaczenie tej zasady. Tuerk wezwał do poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka.

Podczas wizyty premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Waszyngtonie, prezydent Trump zasugerował, że USA mogą przejąć kontrolę nad Strefą Gazy, a jej mieszkańcy powinni zostać przesiedleni do państw arabskich. Pomysł ten spotkał się z oporem ze strony Jordanii, Egiptu oraz samych Palestyńczyków.

W Strefie Gazy mieszka obecnie ok. 2 mln Palestyńczyków

Tuerk podkreślił, że kluczowe jest przejście do etapu zawieszenia broni, co umożliwi zwolnienie zakładników i zatrzymanych więźniów oraz odbudowę Strefy Gazy. Zaznaczył, że zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy doświadczyli "cierpień nie do zniesienia" i potrzebują pokoju oraz bezpieczeństwa z pełnym poszanowaniem ich godności i równości.