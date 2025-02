Zgromadzili się przed Białym Domem. Protest po słowach Trumpa

Według jego twierdzeń Palestyńczycy w Strefie Gazy nie powinni ponownie "przechodzić przez proces odbudowy i okupacji przez tych samych ludzi, którzy tam byli, walczyli o to, żyli tam, umarli i wiedli nędzne życie", a dla mieszkańców wiąże się tylko ze "śmiercią i zniszczeniem".

Pomysł Trumpa poparł Netanjahu, z którym wcześniej odbył rozmowę. Premier Izraela stwierdził, że jednym z celów Izraela jest zapewnienie, by Gaza nie była rządzona przez Hamas, a "Trump wynosi tę ideę na wyższy poziom".

- Trump może iść do diabła ze swoimi pomysłami, przekonaniami i pieniędzmi. Nigdzie się nie wybieramy. Nie może nas traktować jak swoją własność - mówili z kolei w środę dziennikarzom BBC i agencji Reutera mieszkańcy Strefy Gazy. - Jeżeli chce rozwiązać ten konflikt, powinien zabrać Izraelczyków do jednego ze stanów USA. To oni są tutaj obcy, nie Palestyńczycy - dodawali.