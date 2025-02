Trump zapytany o Ukrainę. Mówił o "konstruktywnych rozmowach"

- Chcę, żeby to się skończyło. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy i myślę, że nam się uda. Myślę, że to będzie coś znaczącego. To wzniesie się ponad wszystko. Nie można pozwolić na kontynuowanie tego - twierdził dalej amerykański prezydent. - To absolutna rzeź, która ma miejsce na pięknych polach uprawnych Ukrainy. Musimy to powstrzymać - oznajmił, nie podając jednak żadnych dodatkowych szczegółów.