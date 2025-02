"Gaza nie będzie projektem deweloperskim". Palestyńczycy w szoku po słowach Trumpa

Dr Osama Abo Zebida to znana postać w środowisku Palestyńczyków związanych z Polską. Mieszkając w Strefie Gazy pracował dla polskiej firmy komunikacyjnej, był doktorantem na Politechnice Łódzkiej. To on alarmował, że w 2023 r. podczas izraelskich bombardowań Strefy Gazy na terenach objętych walkami znajdują się Polacy. Wraz z rodziną został stamtąd ewakuowany.

Teraz reaguje oburzeniem na ostatnie pomysły Trumpa na temat ewentualnej przyszłości palestyńskiej enklawy. - Gaza nie jest na sprzedaż. Nigdy nie będzie częścią planów biznesowych Trumpa ani inwestycją wystawioną na aukcję w podejrzanych układach. Gaza to nie nieruchomość, którą można przekształcić w riwierę - mówi WP. Jego zdaniem prezydent USA nie rozumie, że nie można traktować regionu jak nieruchomości do przekształcenia w turystyczny kurort.

W środę rano dr Abo Zebida poświęcił Trumpowi wpis na Facebooku. Określił w nim amerykańskiego prezydenta jako "zdziecinniałego handlarza nieruchomości". Stwierdził, iż Trump chce realizować takie wizje, posługując się "kolonialną mentalnością". - To wystarczająca odpowiedź na te pomysły - podsumowuje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nowa propozycja Trumpa. Ekspert wprost: To grozi falą terroryzmu

Trum chce przejąć Strefę Gazy. Są gruzy, będzie riwiera?

- Stany Zjednoczone są gotowe zająć teren Strefy Gazy i oczyścić go z niewybuchów i ruin, zbudować domy i zapewnić rozwój gospodarczy. Zrównamy go z ziemią i stworzymy rozwój gospodarczy, który zapewni nieograniczoną liczbę miejsc pracy i mieszkań dla mieszkańców tego obszaru - ogłosił we wtorek Trump na wspólnej konferencji z izraelskim premierem Beniaminem Netanjahu.

Oświadczył, że zamierza "stworzyć tysiące miejsc pracy i będzie to coś, z czego cały Bliski Wschód mógłby być dumny". Nie wykluczył wysłania amerykańskich wojsk w celu zabezpieczenia regionu.

Oburzenie wśród Palestyńczyków wywołał wątek o możliwych przesiedleniach mieszkańców Strefy Gazy. Trump zapowiedział, że pojawi się "silna sugestia", by na czas odbudowy Palestyńczycy opuścili te tereny. Zapytany, ilu Palestyńczyków powinno opuścić Gazę, prezydent USA odparł, że "wszyscy", po czym podał liczbę 1,8 mln osób.

Hamad M. Nidal z serwisu Kampania Solidarności z Palestyną ostro krytykuje polityka, odnosząc jego wypowiedzi do palestyńskiego przysłowia: "szaleniec mówi, a rozsądny słucha". Szczególnie oburza go reakcja Trumpa na pytanie o przesiedlenie Palestyńczyków z Gazy. Odpowiedź "wszystkich", która padła z ust prezydenta USA, jest - według Hamada - przejawem "bezczelnej polityki". Palestyńczyk podkreśla, że zapowiedzi USA o "przywracaniu pokoju" na Bliskim Wschodzie są jedynie pustymi, hollywoodzkimi sloganami.

- Przymusowe przesiedlenie ludności byłoby zbrodnią wojenną, opisaną przecież w Konwencji Genewskiej. Brak słów na to, co słyszymy. Nie jest jasne, co Trump ma na myśli. Strefa Gazy to dom i symbol, którego żadna polityczna kalkulacja nie zdoła zmienić - mówi WP kolejny Palestyńczyk mieszający w Warszawie.

"Absurd". Świat arabski reaguje na plan Trumpa

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Trump zasugerował również, że Stany Zjednoczone powinny przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim, Grenlandią i Kanadą. Teraz krytyka słów Trumpa błyskawicznie obiegła media świata arabskiego. Serwis arabskiej telewizja Al Jazeera komentuje, że oświadczenia Trumpa, jakoby mógł zmienić Gazę w Riwierę Bliskiego Wschodu, są "szokujące".

- Postradał zmysły. Plan dla Gazy, gdzie staje się ona "własnością" Stanów Zjednoczonych i dokonuje się masowego wysiedlenia mieszkańców to czysty bełkot, całkowicie oderwany od rzeczywistości. Żadna polityka Stanów Zjednoczonych ani Zachodu nigdy nie odważyła się na taki absurd - komentuje w mediach społecznościowych palestyńsko-amerykański dziennikarz Ramzy Baroud.

Hamas, palestyńska organizacja rządząca wcześniej Gazą, szybko potępiła propozycję, nazywając ją "przepisem na tworzenie chaosu i napięć w regionie". "Nasi ludzie nie pozwolą na realizację tych planów" - stwierdziła grupa w oświadczeniu. "Potrzebne jest zakończenie okupacji i agresji wobec ludności, a nie wygnanie ich z ziemi. Nasi ludzie w Gazie udaremniali plany przesiedleń i deportacji pod bombardowaniem przez ponad 15 miesięcy" - padło w komunikacie.

Obecnie w Strefie Gazy funkcjonuje kruchy rozejm między armią Izraela a Hamasem. To po walkach, jakie wybuchły w odpowiedzi na atak Hamasu na Izrael i okrutne zabójstwa Izraelczyków z 7 października 2023 r. 15 miesięcy izraelskich bombardowań, inwazji i oblężenia miast spowodowało śmierć, okaleczenie lub zaginięcie ponad 170 tys. osób, a ponad 2 mln innych zostało przymusowo przesiedlonych.