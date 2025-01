Donald Trump chce przejąć Grenlandię, grozi Danii. Na samej wyspie ujawnili się zwolennicy

- Ameryka Trumpa ma twardo egzekwować swoje interesy, a ci, którzy chcieliby jej stanąć na drodze, mają jak najszybciej utracić złudzenia. Najpierw trzeba przyprzeć do muru, zastraszyć, rzucić skrajną ofertą, okazać lekceważenie. Tak by rywal poczuł się słaby i przez to bardziej skłonny do ustępstw - tłumaczy kontekst wypowiedzi polityka Andrzej Kohut. Na portalu X Kohut opisuje, że Trumpowi marzą się wielkie osiągnięcia w polityce zagranicznej. - Tym razem jest to wizja pozyskania Grenlandii dla USA - podkreśla.