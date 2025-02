Trump twardo o Kanale Panamskim. "Zamierzamy go odzyskać"

- Sekretarz stanu Rubio jest teraz w Panamie. Rozmawiamy o Kanale Panamskim - oświadczył reporterom, chwilę po opuszczeniu pokłady Air Force One w bazie Andrews, prezydent Donald Trump. - To, co zrobili, jest straszne. Naruszyli umowę. Nie wolno im naruszać umowy. Chiny zarządzają Kanałem Panamskim. A on nie został przekazany Chinom. Został głupio przekazany Panamie. Ale oni naruszyli umowę. Zamierzamy go odzyskać albo stanie się coś bardzo potężnego - dodał.