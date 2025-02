"Puszczają nerwy". Ziobro powiedział, co teraz zamierza

Podczas weekendu Zbigniew Ziobro odpoczywał w Jeruzalu, gdzie spacerował i modlił się. W rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że specjalnie przerwał rehabilitację, by przyjechać do Polski, ale komisja nie była gotowa na konfrontację. Zdaniem Ziobry, "stchórzyli".

- Muszę wracać na rehabilitację za granicę, specjalnie ją przerwałem, żeby przyjechać do Warszawy na komisję, ale jak widać, oni stchórzyli. Przełożyłem specjalnie z uwagi na ten przyjazd do Polski swoją rehabilitację, ale komisja nie chciała się jednak skonfrontować - zapowiedział Ziobro w rozmowie z gazetą. - Tej władzy jak widać puszczają nerwy i jej koniec jest bliski - ocenił.

Komisja ds. Pegasusa oczekiwała na Ziobrę, by wyjaśnił finansowanie systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro, którego od rana szukała policja, został w końcu namierzony w siedzibie TV Republika. Policjanci zatrzymali go i doprowadzili do Sejmu, ale komisja zdecydowała się zamknąć obrady . Wcześniej przegłosowano wniosek o 30-dniowy areszt dla polityka.

Podczas piątkowego posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa doszło do chaosu. Ziobro twierdzi, że specjalnie nie wpuszczono go na salę, a przewodnicząca Sroka odpowiada, że komisja nie będzie się do niego dostosowywać. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, co działo się podczas głosowania nad wnioskiem o areszt.