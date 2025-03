Wybory prezydenckie 2025. Transport do lokalu wyborczego. Dla kogo?

W wyborach prezydenckich 2025 seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. To rozwiązanie, wprowadzone z myślą o zwiększeniu frekwencji, ma ułatwić udział w głosowaniu osobom, dla których dotarcie do lokalu jest utrudnione. Jakie zasady obowiązują, kto może skorzystać i do kiedy należy zgłosić taką potrzebę?

Transport do lokalu wyborczego podczas wyborów prezydenckich 2025 to rozwiązanie, które ma ułatwić udział w głosowaniu osobom starszym oraz wyborcom z niepełnosprawnościami. To nie tylko wygodne, ale także w pełni bezpłatne udogodnienie, które gminy są zobowiązane zapewnić na podstawie Kodeksu wyborczego.

Wybory prezydenckie 2025. Na jakich zasadach odbędzie się transport do lokalu wyborczego?

Transport do lokalu wyborczego podczas wyborów prezydenckich 2025 będzie realizowany na podstawie przepisów zawartych w nowelizacji Kodeksu wyborczego. Zgodnie z obowiązującym prawem, gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego przewozu uprawnionym wyborcom zarówno do lokalu wyborczego, jak i z powrotem do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego punktu.

Z transportu na wybory prezydenckie będzie można skorzystać na kilku zasadach. Po pierwsze, przewóz będzie dostępny tylko dla osób, które spełniają określone kryteria wiekowe lub zdrowotne. Po drugie, wybierając transport do lokalu wyborczego, należy pamiętać, że obejmuje on trasę z miejsca zamieszkania lub adresu podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Alternatywnie, jeśli wyborca posiada zaświadczenie o prawie do głosowania, możliwy będzie transport z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych obejmują także możliwość skorzystania z transportu w towarzystwie opiekuna, jeśli stan zdrowia wyborcy uniemożliwia samodzielną podróż. Kluczowe znaczenie ma termin zgłoszenia zapotrzebowania na przejazd – aby gmina mogła zorganizować transport na wybory prezydenckie, konieczne będzie złożenie wniosku do 5 maja 2025 roku.

Kto może skorzystać z transportu do lokalu wyborczego?

Prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku przysługuje wyłącznie określonym grupom obywateli. Zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego, z tej formy wsparcia mogą skorzystać: osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, seniorzy, którzy najpóźniej w dniu wyborów, czyli 18 maja 2025 roku, ukończą 60 lat. Dla tych grup przygotowane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych wyborców mają ułatwić aktywny udział w wyborach, eliminując bariery związane z samodzielnym dotarciem do lokalu wyborczego.

Co istotne, transport na wybory prezydenckie obejmuje zarówno przejazd do lokalu wyborczego, jak i powrót do miejsca zamieszkania lub innego, wcześniej wskazanego punktu. Dzięki temu osoby uprawnione mogą swobodnie uczestniczyć w głosowaniu, niezależnie od swoich możliwości fizycznych czy problemów z dostępem do komunikacji publicznej.

Jaki jest koszt skorzystania z transportu do lokalu wyborczego i gdzie zgłosić chęć?

Transport do lokalu wyborczego w ramach wyborów prezydenckich 2025 jest całkowicie bezpłatny dla uprawnionych wyborców. Koszty organizacji przewozu pokrywa administracja rządowa, a środki są przekazywane samorządom za pośrednictwem wojewodów. To oznacza, że ani seniorzy, ani osoby z niepełnosprawnościami nie ponoszą żadnych opłat za przejazd do lokalu i z powrotem.