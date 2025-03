Wybory prezydenckie 2025. Jak sprawdzić dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Centralny Rejestr Wyborców to ogólnopolski rejestr, który gromadzi dane wyborców w Polsce. Jego podstawą prawną jest Kodeks wyborczy, a sama ewidencja prowadzona jest w systemie teleinformatycznym. W Centralnym Rejestrze Wyborców znajdują się informacje o wszystkich osobach posiadających prawo do udziału w wyborach organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisywane do rejestru dane obejmują obywateli polskich, którzy ukończyli 17. rok życia, a także obywateli państw Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy formalnie złożyli wniosek o dopisanie do rejestru. Dane wyborców w CRW wykorzystywane są przede wszystkim do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz referendów, a także do sporządzania spisów wyborców.