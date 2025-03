Siemię lniane ma swój zdrowy zamiennik. Zawiera niemal dwa razy więcej błonnika

Nasiona bazylii słodkiej, znane również jako sabja lub tukmaria , zyskują na popularności jako zdrowa alternatywa dla siemienia lnianego . Te małe, czarne nasionka zawierają aż 51,5 g błonnika na 100 g , co czyni je wyjątkowo wartościowym dodatkiem do diety.

Właściwości nasion bazylii słodkiej

Nasiona bazylii słodkiej są nie tylko bogate w błonnik, ale także w białko roślinne, co czyni je idealnym wyborem dla wegan i wegetarian . W 100 g nasion znajduje się 18,7 g białka, co wspiera budowę mięśni i regenerację tkanek. Dodatkowo, nasiona te są źródłem cynku, magnezu i potasu, które wspierają odporność i zdrowie serca.

Dzięki wysokiej zawartości błonnika, nasiona bazylii słodkiej pomagają w regulacji pracy jelit, oczyszczaniu organizmu z toksyn oraz stabilizacji poziomu cukru we krwi. Dają także długotrwałe uczucie sytości, co jest korzystne dla osób dbających o sylwetkę.

Zastosowanie w kuchni

Nasiona bazylii słodkiej mają neutralny smak i szybko pęcznieją, co czyni je wszechstronnym dodatkiem do musli, owsianek, jogurtów czy napojów roślinnych. Można je również wykorzystać do przygotowania zdrowych deserów, takich jak pudding z galaretką.