Profilaktyka 40 plus. Do kiedy można skorzystać z bezpłatnych badań?

Program Profilaktyka 40 Plus, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kończy się 30 kwietnia 2025 roku. To ostatnia szansa dla osób powyżej 40. roku życia, by skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych, które mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób cywilizacyjnych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem – do tej pory skorzystało z niego niemal 5 mln Polaków.