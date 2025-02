"Kompletne błazeństwo". Ziobro uderza w komisję śledczą ds. Pegasusa

W piątek Zbigniew Ziobro został doprowadzony przez policję do Sejmu, gdzie miał zeznawać przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości dobrowolnie oddał się w ręce funkcjonariuszy, którzy zastali go w warszawskim biurowcu, gdzie był gościem programu na żywo. Ziobro podkreślił, że nie unikał stawienia się przed komisją, a jego obecność w Sejmie była dowodem na to, że nie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

- Wszystkie fakty przeczą temu, co oni opowiadają. Myślę, że Tusk i cała ta zgraja byli przekonani, z jakichś powodów błędnie sądzili, że ja rzeczywiście nie podporządkuję się tej decyzji czy będę się bał (nie wiem, co im przyszło do głowy) i przygotowali jeden scenariusz, że złożą wniosek do sądu, kiedy bym się nie zjawił w Polsce i doprowadzą do aresztowania - mówił były minister sprawiedliwości.