Ukraina planuje kolejny atak na Most Krymski. "Bóg lubi trójcę"

Most Krymski jest jedynym lądowym połączeniem okupowanego Krymu z Rosją. Ukraińcy próbowali go zniszczyć już dwukrotnie. 8 października 2022 roku na moście eksplodowała ciężarówka. Zginęło pięć osób, a kilka przęseł autostrady zostało zniszczonych. Po raz drugi most został uszkodzony 17 lipca 2023 roku przez ukraińskie drony wodne. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Observer" dowódca Marynarki Wojennej Ukrainy, Ołeksij Nejiżpapa, stwierdził, że wierzy w to, że Ukrainie uda się ten most zniszczyć.