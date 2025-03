Powódź w Bahia Blanca. Stan wyjątkowy w regionie

W argentyńskim mieście Bahia Blanca, położonym w prowincji Buenos Aires, sytuacja jest dramatyczna. Jak informuje "TVN24", powodzie spowodowane gwałtownymi burzami i ulewnymi deszczami doprowadziły do śmierci co najmniej 13 osób .

Minister bezpieczeństwa prowincji, Javier Alonso, podkreślił, że sytuacja jest "absolutnie krytyczna". W ciągu zaledwie 24 godzin na miasto spadło 210 litrów wody na metr kwadratowy, co stanowi około jedną trzecią rocznych opadów w tym regionie .

Dramatyczny kataklizm w Argentynie. Bahia Blanka pod wodą

Bahia Blanca, licząca ok. 330 tys. mieszkańców, niemal całkowicie znalazła się pod wodą . Zalane zostały ulice i domy, ewakuowano szpitale, a transport publiczny został sparaliżowany.

Rząd Argentyny zareagował na kryzys, wysyłając policjantów i żołnierzy do pomocy w akcji ratunkowej. Zatwierdzono również pomoc finansową dla miasta w wysokości 10 miliardów pesos, co odpowiada ok. 8,6 miliona euro.