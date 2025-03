Przyszły kanclerz Niemiec o odstraszaniu nuklearnym. Wymienia dwa kraje

Merz w niedzielę w radiu Deutschlandfunk odniósł się do rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podkreślając, że dialog na temat odstraszania nuklearnego powinien uwzględniać także Wielką Brytanię. - W Europie mamy nadal dwie potęgi nuklearne. Są to Francja i Wielka Brytania - zaznaczył Merz.

Współdzielenie broni nuklearnej jest kluczowym elementem strategii odstraszania NATO. Stany Zjednoczone umożliwiają niektórym partnerom NATO, w tym Niemcom, dostęp do bomb nuklearnych w razie konfliktu. Bundeswehra dysponuje samolotami zdolnymi do przenoszenia amerykańskich bomb jądrowych na wyznaczone cele.

Niemcy bez własnej broni nuklearnej

Merz wyraźnie zaznaczył, że Niemcy nie mogą posiadać własnej broni nuklearnej. - Niemcy wyraźnie zrzekły się prawa do posiadania broni jądrowej i tak pozostanie - powiedział, odnosząc się do traktatów, które to uniemożliwiają, w tym Traktatu Dwa Plus Cztery z 1990 r., który umożliwił zjednoczenie Niemiec.