Ulga w pogodzie dla Polaków. Za to na wschodzie Europy nawet -30 st. C

W ostatnich dniach Polska zmagała się z siarczystym mrozem, a termometry w nocy wskazywały temperatury grubo poniżej zera. Na szczęście możemy się spodziewać zmian w aurze. Za to na wschodzie Europy tzw. efekt morza doprowadzi do zamieci śnieżnych i temperatur sięgających nawet -30 st. C.

Przez kilka ostatnich dni Polska zmagała się ze sporymi mrozami. W wielu miastach termometry pokazywały nawet -15 st. C, a w Tatrach miał paść nieoficjalny rekord zimna. W nocy z 16 na 17 lutego w Litworowym Kotle odnotowano aż -41,13 st. C.

Jaka będzie pogoda w Polsce w kolejnych dniach? Pod koniec lutego mrozy w nocy powinny zelżeć. Napływ ciepłych mas powietrza sprawi, że w niektórych rejonach nawet w godzinach nocnych pojawią się temperatury na plusie.

Z prognozy IMGW wynika, że w piątek (21 lutego) na zachodzie i północy kraju wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

Temperatura maksymalna w piątek wyniesie od -4 st. C na północnym wschodzie, przez około 3 st. C, 5 st. C w centrum, na południu oraz na zachodzie, do 8 st. C miejscami na południowym zachodzie.

W nocy z piątku na sobotę lokalnie na północy możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -10 st. C na wschodzie i -8 st. C na południu, przez około -4 st. C w centrum, do 0 st. C na północnym zachodzie. W sobotę temperatura maksymalna w kraju wyniesie ok. 4 st. C.

Równocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Alert obowiązuje już od piątku.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

"Efekt morza" na wschodzie Europy

Wychłodzone masy powietrza lada moment dotrą nad rejon Morza Czarnego, przez co na wschodzie Europy dojdzie do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. Eksperci wiążą to ze tzw. efektem morza. Jest on charakterystyczny dla zimnych warunk ów w rejonach morskich i nadmorskich. Prowadzi do pojawiania się obfitych śnieżyc w krótkim odstępie czasowym.

Dlatego też silne śnieżyce spodziewane są m.in. w Turcji, gdzie w dniach 20-24 lutego może dojść do przyrostu pokrywy śnieżnej o 20-60 cm - ostrzega serwis fanipogody.pl.

W niektórych miejscowościach, gdzie już teraz znajduje się spora ilość śniegu, może dojść do zasypania całych budynków i odcięcia ludności od komunikacji lądowej. W rejonie Bułgarii, Rumunii, Turcji, Ukrainy i Rosji spodziewane są mrozy sięgające nawet -30 st. C.