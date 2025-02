-41 stopni? IMGW ma pewne "ale"

W czwartek w większości kraju będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na południowym wschodzie możliwe są przelotne opady śniegu. Rano miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C do 3 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat od -6 st. C do -4 st. C.