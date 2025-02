Głodzili trzylatkę. Jest decyzja ws. rodziców Helenki

Rodzice zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Usłyszeli zarzuty stworzenia choroby zagrażającej życiu dziecka przez niewłaściwe żywienie, co doprowadziło do niewydolności wielonarządowej. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, tłumacząc, że dziecko było apatyczne i nie chciało jeść.