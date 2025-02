Paweł S. na wolności. Prokurator tłumaczy

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że wyjaśnienia złożone przez Pawła S., założyciela marki Red is Bad, mogą otworzyć mu drogę do uzyskania statusu tzw. małego świadka koronnego. Korneluk podkreślił jednak, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta.

Paweł S. opuścił areszt po zastosowaniu wobec niego środków wolnościowych, w tym poręczenia majątkowego. Prokurator Korneluk wyjaśnił, że wcześniejsze przesłanki do stosowania aresztu, takie jak utrudnianie postępowania czy ukrywanie się, przestały być aktualne.

Paweł S. przyznał się do popełnienia przestępstw i złożył wyjaśnienia, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez prokuraturę i CBA. - Paweł S. ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, w których przyznając się do popełnienia przestępstw, opisał w jaki sposób do ich popełnienia doszło i jaka była jego rola procesowa w tych przestępstwach - powiedział prok. Korneluk