Najzimniejsze miejsce w Polsce. "Potencjał na spadki poniżej -50 st. C"

Za nami najzimniejsza noc tej zimy, a synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Do Polski zmierzają kolejne arktyczne podmuchy. Jest więc szansa, że najzimniejsze (nieoficjalnie) miejsce w Polsce, czyli Litworowy Kocioł w Tatrach Zachodnich, pobije własny rekord. Minionej nocy zanotowano tam -41,13 st. C, a ocenia się, że "a stacja ma potencjał na spadki poniżej -50 stopni".