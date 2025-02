Rekordowy mróz. -41 stopni. To mogło być najzimniejsze miejsce w Polsce

W Litworowym Kotle, uznawanym za najzimniejsze miejsce w Polsce, minionej nocy (z 16-17 lutego) temperatura spadła do -41,13 st. C. To wynik pomiarów prowadzonych w ramach projektu "Mrozowiska w Tatrach", który umożliwia śledzenie danych na bieżąco przez internet. Projekt ten został zrealizowany przez grupę pasjonatów, którzy zamontowali aparaturę pomiarową w masywie Czerwonych Wierchów.