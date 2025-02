Duża zmiana pogody. Temperatura to nie wszystko

Podczas nadchodzącego weekendu na północnym wschodzie termometry wskażą 1-3 st. C, a w pozostałych regionach 4-9 st. C. Początek przyszłego tygodnia przyniesie jeszcze wyższe wartości, sięgające 7-10 st. C, a miejscami na południu i zachodzie nawet 12-13 st. C. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura nie przekroczy 2-4 st. C.