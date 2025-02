Duży balon spadł na Podlasiu. Przemytnicy w akcji?

Na torfowisku w miejscowości Straż koło Sokółki na Podlasiu odkryto duży balon z niewielkim pakunkiem . Jak informuje RMF24, na miejscu pracują służby, które dokładnie sprawdzają znalezisko. Balon ma około 4 metry wysokości i ponad 2 metry średnicy, a przymocowany do niego pakunek mierzy 40 x 50 x 60 cm.

Według relacji strażaków wiele wskazuje na to, że balon mógł być użyty do przemytu papierosów z Polski do Białorusi - podaje RMF24.