Kolejny obiekt. "Będzie nad naszym terytorium przez 51 sekund"

Dodał, że to "część rakiety nośnej wyniesionej 8 lutego w ramach misji komercyjnej firmy Kinesis".

Electron to rakieta produkowana przez amerykańską firmę Rocket Lab. Firma twierdzi, że jest to druga najczęściej startująca rakieta w USA. Electron mierzy 18 metrów wysokości i waży około 13 ton, wliczając paliwo i załadunek. Do tej pory rakieta ta zaliczyła 60 startów, wynosząc na orbitę 210 satelitów.