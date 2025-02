Dron z Czarnobyla w USA. Sikorski: świat powinien być świadom

Irański dron kamikaze Shahed-136 trafił do Stanów Zjednoczonych. Zostanie wystawiony w Waszyngtonie, by mogli go zobaczyć m.in. republikanie. - Cały świat powinien być świadom jakie niebezpieczeństwo sprowadza na nas współpraca Rosji i Iranu - powiedział szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.