Ratownicy walczą z pożarami po ataku dronów na Czarnobyl

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjski dron uderzeniowy trafił w sarkofag nad reaktorem w nocy z 13 na 14 lutego. Nowy sarkofag, który został oddany do użytku w 2019 r., kosztował 1,5 mld euro i był współfinansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Katastrofa w Czarnobylu miała miejsce 26 kwietnia 1986 r., kiedy to wybuch czwartego reaktora doprowadził do skażenia części Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły również do Skandynawii, Europy Środkowej, w tym Polski, oraz na południe kontynentu.