To ich najbardziej brakuje na rynku pracy. Wskazali dwa zawody

Według "Dziennika Gazety Prawnej", Polska, obok Czech, może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Od 2005 r., kiedy to bezrobocie wynosiło 19,4 proc., sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawiła. Jednakże, jak zauważają specjaliści, niska liczba osób bez pracy wynika nie tylko z absorpcji siły roboczej przez gospodarkę, ale także z malejącej liczby Polaków w wieku produkcyjnym.

Przemysł, budownictwo i transport to sektory, które najbardziej odczuwają brak pracowników fizycznych. Zakłady produkcyjne, które bazują na specjalistach takich jak monterzy i spawacze, coraz częściej zgłaszają problemy z rekrutacją. "DGP" podkreśla, że obecnie w urzędach pracy zarejestrowanych jest mniej niż 850 tys. osób, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do lat poprzednich.