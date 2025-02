Luty będzie zimniejszy niż styczeń? Znamy odpowiedź

Po krótkim i dość nietypowym jak na styczeń ociepleniu, do Polski zaczęło napływać zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Czy to oznacza, że wreszcie nadciąga zima? Tomasz Wasilewski z TVN Meteo, w swojej autorskiej prognozie pogody na 16 dni stwierdza jedynie, że "luty może być zimniejszy niż styczeń".

Zmiana cyrkulacji powietrza z południowej na północną i wschodnią sprowadzi do naszego kraju zimniejsze powietrze - informuje Tomasz Wasilewski. W najbliższych dniach na wschodzie Polski temperatura spadnie do ok. 0 stopni Celsjusza, a na zachodzie wyniesie ok. 5 stopni.

W następny weekend ochłodzie się jeszcze bardziej - w wielu miejscach temperatura nie przekroczy 0 stopni, a czasami także w ciągu dnia możliwy będzie lekki mróz.

Kolejne dni, do 18 lutego, też zapowiadają się chłodno, bo na termometrach zobaczymy od -2 do 2 stopni. W nocy ujemne temperatury będą już w całym kraju.

Także z prognoz IMGW wynika, że do Polski nadciąga ochłodzenie. Problem w tym, że jak wskazuje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, nadal pierwsza dekada lutego będzie cieplejsza niż w latach ubiegłych.

Prognoza na najbliższe dni: pochmurno i zimno

A co nas czeka w najbliższych dniach? Na przeważającym obszarze kraju dominować będzie duże zachmurzenie, pojawią się również opady deszczu i śniegu, oraz gęste lokalnie marznące mgły, które miejscami ograniczą widzialność nawet do 100 m - przekazała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

W poniedziałek na wschodzie i na północy kraju pojawi się "sporo chmur". Na wschodzie pojawią się również słabe opady śniegu, a w strefie nadmorskiej padać będzie deszcz ze śniegiem.

Temperatura w poniedziałek będzie kształtować się od -3 st. C na wschodzie kraju i miejscami w Polsce centralnej, do 1 st. C w strefie nadmorskiej i do -12 st. C w rejonach podgórskich. Wiatr w poniedziałek będzie słaby i umiarkowany, a w górach i na północnym wschodzie kraju będzie porywisty. Wiać będzie z północnego zachodu i zachodu, będzie to wiatr zmienny.

W nocy z poniedziałku na wtorek, na przeważającym obszarze kraju pojawi się duże zachmurzenie, natomiast w zachodniej połowie kraju spore rozpogodzenia. W centrum oraz na wschodzie miejscami prognozowane są słabe opady śniegu, a w zachodniej Polsce silne zamglenia i lokalnie występowanie mgły marznącej, która ograniczy widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -4 st. C do 0 st. C, w rejonie Półwyspu Helskiego do 1 st. C. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie od -8 st. C do -6 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni i zachodni, natomiast w zachodniej połowie kraju będzie to wiatr zmienny z przewagą kierunków południowych.