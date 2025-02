Ostry zjazd temperatur. Synoptycy nie mają złudzeń: "To dopiero początek"

Początek lutego przyniósł odczuwalne ochłodzenie, ale synoptycy przewidują, że to dopiero początek zimowej aury - czytamy w prognozie tvnmeteo. - Podobnie było w grudniu, kiedy to po wysokich wartościach, jakie widzieliśmy na termometrach, przyszło ochłodzenie - tłumaczyła synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

W lutym umacnia się wyż nad Rosją, co może oznaczać tłoczenie zimnego powietrza do Polski. - Luty w tym roku ma szansę na bycie podobnym do swoich poprzedników sprzed lat - zaznaczyła Arleta Unton-Pyziołek. Prognozy nie przewidują siarczystego mrozu, ale zimowa pogoda ma się utrzymać co najmniej do połowy lutego.